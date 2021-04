Kostenpflichtiger Inhalt: Änderung für Grenzgänger : Wer im Ausland wohnt, muss nun doch für Tests zahlen

Die Regelungen für Pendler und Grenzgänger zwischen Deutschland und den Niederlanden haben sich in den vergangenen Wochen öfters geändert (Symbolbild). Foto: dpa/Sina Schuldt

Aachen Wer in den Niederlanden oder in Belgien wohnt, aber in Deutschland krankenversichert ist, hat nun doch keinen Anspruch auf die kostenlosen Bürgertests. Besonders für Grenzgänger aus dem Hochinzidenzgebiet Niederlande führt das zu Problemen.