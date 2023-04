Drogenprozess in Aachen : Anklage will 14 Jahre Haft für Ex-Reality-Darsteller

Aachen Im Drogenprozess gegen einen früheren Reality-TV-Darsteller aus Eschweiler vor dem Landgericht Aachen hat die Anklage eine Freiheitsstrafe von 14 Jahren beantragt.

In dem Ende August 2022 begonnenen Verfahren geht es um den Schmuggel von 1,4 Tonnen Kokain, die in Luxusautos durch halb Europa transportiert worden sein sollen. Der Vorwurf lautet bandenmäßiges unerlaubtes Handeltreiben mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge. Darauf stehen bis zu 15 Jahre Haft.

Der Prozess gegen den einstigen Darsteller in der Fernsehsendung „Goodbye Deutschland“, Jürgen Albers aus Eschweiler, geht am Montag, 24. April, weiter. Der an Diabetes leidende, herzkranke Angeklagte wurde auch am Donnerstag im Rollstuhl in den Gerichtssaal geschoben. Er trug einen dunklen Anzug, weißes Hemd und weiße Sportschuhe. Er blieb an der Anklagebank im Rollstuhl sitzen. Von Beginn an war die schlechte Gesundheit des Mannes ein Thema im Prozess und ein Grund für verkürzte Verhandlungstage.