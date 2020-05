Missbrauchskomplex Bergisch Gladbach : Anklage fordert Haft und Psychiatrie für Soldaten

Moers/Bergisch Gladbach Ein 27-Jähriger soll kleine Kinder missbraucht und Aufnahmen davon mit anderen Verdächtigen getauscht haben. Der Fall gehört zum Missbrauchskomplex Bergisch Gladbach. Die Staatsanwaltschaft fordert eine lange Haftstrafe und die Unterbringung in der Psychiatrie.

Im Missbrauchsprozess gegen einen 27 Jahre alten Soldaten im niederrheinischen Moers hat die Staatsanwaltschaft am Dienstag insgesamt neun Jahre Haft und die Einweisung des Angeklagten in die Psychiatrie gefordert.

Die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft hatte der Angeklagte vor Gericht weitgehend zugegeben. Das Urteil wird am Nachmittag nach weiteren Plädoyers erwartet. Es ist das erste Urteil in dem bundesweiten Missbrauchs- und Kinderpornografie-Komplex, der zuerst in Bergisch Gladbach bekanntgeworden war. Tatverdächtige gibt es mittlerweile in sämtlichen Bundesländern.