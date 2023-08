Landesregierung NRW : Angriff auf die Marke Reul

Düsseldorf Rassistische Chatverläufe bei der Polizei, Probleme bei der Suche nach Polizeipräsidenten und eine umstrittene Rentenanpassung setzen den NRW-Innenminister unter Druck.

Und so verwundert es nicht, dass die SPD-Landtagsfraktion ihn nun mit einem Paket von Berichtsanfragen unter Druck zu setzen versucht. In einem Schreiben an sein Haus, das unserer Redaktion vorliegt, verlangt die innenpolitische Sprecherin, Christina Kampmann, bis zur nächsten Sitzung des Innenausschusses am 17. August gleich drei Berichte zu Themen, die für den Amtsinhaber noch unangenehm werden könnten:

Rassistische Chatgruppen

Der Vorwurf: Sie sollen Nazi-Symbole verschickt und sich diskriminierend und menschenverachtend in den Chats geäußert haben. Bei zwei der Beamten besteht zudem der Anfangsverdacht des Besitzes eines Videos, das sexuelle Gewalt gegen Kinder zeigen soll. Die Vorgänge sollen sich im Rahmen ihres Bachelorstudiums ereignet haben – alle Beamte seien demnach noch in der Probezeit.

„Wir bitten die Landesregierung um einen schriftlichen Bericht zu dem Vorgang“, schreibt Kampmann. Sie will insbesondere wissen, welche Maßnahmen in diesem Fall bislang ergriffen wurden. „Zudem bitten wir um einen Bericht über den aktuellen Stand bei der Bekämpfung von extremistischen Umtrieben innerhalb der Sicherheitsbehörden.“

Erst kürzlich hatte die „WAZ“ berichtet, dass in der NRW-Polizei in den vergangenen sechs Jahren 105 rechtsextremistische Verhaltensweisen geahndet worden waren. 63 Verfahren seien noch nicht abgeschlossen. Bei 189 Hinweisen habe sich dagegen keine straf- oder dienstrechtliche Relevanz ergeben. Insgesamt hätten die Polizeibehörden 357 Hinweise seit 2017 gemeldet.

Besetzung der Polizeipräsidien

Der Fachkräftemangel wird für den Minister an zentraler Stelle zunehmend zum Problem. Immer lauter wird die Kritik an der schleppenden Nachbesetzung der Behördenleitungen in mehreren NRW-Polizeipräsidien. Bereits seit Februar ist die Leitung des Polizeipräsidiums Düsseldorf vakant. Auch in Gelsenkirchen und Oberhausen gibt es lediglich kommissarische Leitungen. Und auch die Stelle in Köln müsste wegen des Wechsels von Falk Schnabel nach Hamburg nachbesetzt werden.