Waffen- und Sprengstoffdelikte : Angehender Bundeswehroffizier aus Aldenhoven angeklagt

Frankfurt/Main/Aldenhoven Wegen verschiedener Waffen- und Sprengstoffdelikte hat die Staatsanwaltschaft Frankfurt Anklage gegen einen 33 Jahre alten angehenden Bundeswehroffizier aus Aldenhoven erhoben.

Wie Oberstaatsanwältin Nadja Niesen am Freitag mitteilte, steht der aus Aldenhoven stammende Mann im dringenden Verdacht, zunächst im Juni vergangenen Jahres in Frankfurt per Post eine Maschinenpistole sowie verschiedene Waffentechnik-Utensilien an einen Empfänger in den USA aufgegeben zu haben – die dafür erforderliche Ausfuhrgenehmigung hatte er nicht.