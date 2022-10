Protest von Klimaschützern : An jedem Sonntag „Spaziergänge“ für Lützerath

An jedem Sonntag „Spaziergänge“ für Lützerath

Klare Ansage: „Spaziergänger“ am Sonntag in Lützerath. Die Initiative „Alle Dörfer bleiben" demonstrierte gegen den geplanten Abriss des Weilers. Foto: dpa/David Young

Update Erkelenz Der Weiler Lützerath am Tagebau Garzweiler ist ein Symbol der Protests von Klimaschützern. Nun ist beschlossen, dass der Ort verschwinden soll. Klimaschützer nehmen das nicht hin.

Klimaschützer haben in Lützerath am Tagebau Garzweiler gegen das geplante Abbaggern des Ortes demonstriert. Die Protestaktion am Sonntag wurde als Dorf-Spaziergang organisiert, der bis auf weiteres jeden Sonntagmittag wiederholt werden soll. Zu den Organisatoren gehört die Initiative „Alle Dörfer bleiben“. Ein Sprecher schätzte die Teilnehmerzahl auf 200 bis 300, Beobachter dagegen auf etwa 150 Protestierende.