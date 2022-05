Auswirkungen des Streiks : An der Aachener Uniklinik fällt jede zweite OP aus

Uniklinikum Aachen – auch hier ist die Lage während des Streiks angespannt. Foto: Marius Becker/dpa/Marius Becker

Aachen/Düsseldorf Verdi treibt den Streik an den Unikliniken in NRW mit Härte voran, auch in Aachen. Ein rascher Ausweg ist nicht in Sicht. Ein kurzer Überblick.