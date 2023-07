Wetter : Am Mittwoch Gewitter im Norden von NRW möglich

Am Mittwoch müssen sich die Menschen in Teilen von NRW auf Gewitter einstellen. Foto: dpa/Thomas Warnack

Essen/NRW Vor allem der Norden von Nordrhein-Westfalen muss sich am Mittwoch auf Gewitter einstellen. Die Gewitter könnten mit Starkregen und stürmischen Böen oder Sturmböen einhergehen.

Laut DWD in Essen würden die Gewitter in der Nacht zum Donnerstag etwas abklingen. Am Donnerstag seien Schauer oder kurze Gewitter möglich, aber nicht in der Häufigkeit wie am Mittwoch.

Von Westen komme in der Nacht zum Donnerstag Regen heran, aber wo genau es regnen werde, sei kaum vorherzusagen. Laut dem regionalen Wetterdienst „Hürtgenwaldwetter“ sollen sich in unserer Region kaum Schauer bilden – oft bleibe es trocken. Im Hohen Venn werden heute etwa 20 Graf erwartet, 21 Grad in Simmerath. In Aachen, Düren und Heinsberg werde es bei etwa 25 Grad am wärmsten in unserer Region.