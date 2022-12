Personalmangel : Am Freitag keine großflächigen Ausfälle bei der Bahn mehr erwartet

Update Aachen Am Donnerstag sind zahlreiche Züge der Linien RE1, RB33 und Euregiobahn in der Region ausgefallen. Am Freitag sind bislang keine größeren Einschränkungen zu erwarten.

Am Donnerstag kam es in Aachen und ganz Nordrhein-Westfalen zu massiven Ausfällen bei der Deutschen Bahn. Grund ist die angespannte Personallage und ein hoher Krankenstand. In unserer Region waren vor allem der RE1, die RB33 und die Euregiobahn (RB20) betroffen. Es kam zu Teilausfällen sowie zu Ausfällen auf dem gesamten Laufweg.

Am Freitag sind bislang keine Zugausfälle in der Region angekündigt (Stand 9 Uhr). Die An- und Abfahrten am Aachener Hauptbahnhof finden planmäßig statt.

Wir berichten aktuell weiter zum Thema und informieren über mögliche Ausfälle. Weitere Informationen zu Störungen gibt es bei der Bahn https://www.zuginfo.nrw

