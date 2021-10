Nach Motorradunfall : Als „einarmige Prinzessin“ zurück im Leben

Gina Rühl hat bei einem Unfall einen Arm verloren und möchte jetzt Miss Germany werden. Foto: RP/Anne Orthen

Wuppertal Vor zwei Jahren verliert Gina Rühl durch einen schweren Unfall ihren linken Arm. Die Studentin aus Wuppertal ist daran nicht verzweifelt. Sie leistet Aufklärungsarbeit in den Sozialen Medien und hat mehr als 50.000 Follower. So will sie anderen Mut machen.