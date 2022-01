AZ/AN-Freundeskreis : Alle Hintergründe zum Podcast „Narcoland“

Auf den Spuren der TV-Serie „Breaking Bad“: Der Journalist Alexander Gutsfeld hat ein halbes Jahr im Dreiländereck zum Thema Crystal Meth recherchiert. Foto: grafik

Aachen Die Droge Crystal Meth ist in unserer Region längst angekommen. Unser Podcast „Narcoland“ beleuchtet, was das bedeutet. Am Montag ist Autor Alexander Gutsfeld im digitalen Forum des Freundeskreises von Aachener Zeitung und Aachener Nachrichten zu Gast.

Die Resonanz auf unseren Podcast „Narcoland" ist sehr gut. Grund genug, mit Autor Alexander Gutsfeld und mit Amien Idries (stellvertretender Chefredakteur) und Redakteurin Annika Kasties über das „Making of" zu sprechen. Sechs Monate lang hat Gutsfeld für unsere Zeitung im Dreiländereck recherchiert und herausgefunden, was die Droge Crystal Meth mit unserer Region zu tun hat.

Am Montag, 31. Januar, 18 Uhr, werden die drei Journalisten in einem digitalen Forum unseres Freundeskreises über Recherche, Veröffentlichung und Reaktionen sowie über die Podcast-Strategie unserer Redaktion sprechen. Fragen der Gäste sind sehr willkommen.

Infos und Anmeldung zum Forum unter www.azan-freundeskreis.de. Der Freundeskreis steht allen Abonnentinnen und Abonnenten unserer digitalen Angebote kostenfrei offen.

(red)