Laschet betont Fortschritt : Alle 0,6 Sekunden eine Corona-Impfung in NRW

Düsseldorf Nach dem Einstieg der Hausärzte ist die Zahl der Corona-Impfungen auch in Nordrhein-Westfalen sprunghaft gestiegen.

Am Mittwoch konnten nach Angaben der Landesregierung mehr als 135.000 Menschen in NRW geimpft werden. Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) bezeichnete das auf Twitter als Impfrekord in NRW. „In Nordrhein-Westfalen wird im Schnitt alle 0,6 Sekunden ein Mensch gegen das Coronavirus geimpft – das ist ein großer Beitrag im Kampf gegen die Pandemie und ein wichtiger Schritt zur Einhaltung des Impfversprechens“, erklärte Laschet am Donnerstag in Düsseldorf.