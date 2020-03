Desinfektionsspray, -gels oder Hygienetücher : Aldi-Aktion lockt etliche Kunden an

Zahlreiche Kunden stehen kurz vor Ladenöffnung vor einem Markt von ALDI Süd. Aldi bietet an diesem Tag bundesweit Desinfektionsmittel und andere Hygieneartikel an. Foto: dpa/Matthias Balk

Interaktiv Düsseldorf Verbraucher in Deutschland haben am Montagmorgen eine Sonderaktion von Aldi genutzt, um Desinfektionsmittel zu kaufen. Die Verkaufsaktion des Discounters stehe nicht im Zusammenhang mit dem Coronavirus.

Weil die Aktionsartikel nur in begrenzter Menge vorhanden waren, konnten die Kunden pro Person nur drei Produkte - Desinfektionsspray, -gels oder Hygienetücher - kaufen. Eine Verkäuferin in Düsseldorf sagte mit Blick auf die angebotenen, vom Inhalt her eher kleinen Produkte: „Es ist nur Reisebedarf.“ Vor mehreren Aldi-Läden in Düsseldorf, Köln, München und Bremen hielt sich der Andrang in Grenzen.