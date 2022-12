Prozesse verzögert : „Alarmierungslage“ am Kölner Justizzentrum

„Alarmierungslage“ am Kölner Justizzentrum

Die Polizei prüft eine „Alarmierungslage“ am Kölner Justizzentrum (Archivbild). Foto: dpa/Thomas Banneyer

Köln Bei den Prozessen im Kölner Justizzentrum kommt es am Dienstagmorgen zu Verzögerungen. Auf Nachfrage bestätigte ein Landgerichtssprecher, dass es eine „Alarmierungslage“ am Kölner Amts- und Landgericht gebe.

„Derzeit ist die Verbringung von Inhaftierten in die Vorführstelle nicht möglich“, erläuterte der Sprecher weiter. Die Vorführstelle ist das Hausgefängnis im Untergeschoss des Justizzentrums, wo in Untersuchungshaft befindliche Angeklagte auf ihren jeweiligen Prozess warten.

Darum wird es auch zu einer Verzögerung beim Prozessauftakt im Fall Wermelskirchen kommen. In dem Prozess ist ein 45-Jähriger wegen mehrfachen sexuellen Missbrauchs von Kindern angeklagt. Zudem ist für Dienstag eine mündliche Verhandlung im Fall einer Schadensersatzklage eines Missbrauchsbetroffenen gegen das Kölner Erzbistum terminiert. In dem Fall verlangt ein heute 62-Jähriger über 700.000 Euro Schmerzensgeld für erlittene sexualisierte Gewalt durch einen Priester in den 1970er Jahren. Zudem ist auch ein Verhandlungstag im Prozess wegen besonders schweren Raubes und versuchten Mordes gegen Reemtsma-Entführer Thomas Drach terminiert.