Rüffel an Landesregierung : Akten zur Flutkatastrophe unvollständig

Rüffel an Landesregierung

Die Flutkatastrophe hatte in vielen Städten im Westen, wie hier in Stolberg, massive Schäden hinterlassen. Foto: dpa/Marius Becker

Düsseldorf Die maßgeblich mit der Jahrhundertflut befassten Ministerien haben dem Untersuchungsausschuss des Düsseldorfer Landtags noch nicht alle erforderlichen Unterlagen übermittelt.

Das bestätigte der Ausschussvorsitzende Ralf Witzel (FDP) am Dienstag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Demnach musste NRW-Umweltministerin Ursula Heinen-Esser (CDU) eine zuvor bereits schriftlich bestätigte Vollständigkeitserklärung über die Unterlagen wieder zurückziehen. Die Oppositionsfraktionen hätten wesentliche Unterlagen vermisst, bestätigte Witzel.

Witzel bestätigte zudem, dass der Untersuchungsausschuss einstimmig beschlossen habe, von der Landesregierung keine geschwärzten Akten mehr zu akzeptieren, ohne dass wenigstens in kategorisierter Form eine Begründung dafür angegeben werde – also etwa, ob Datenschutzrechte betroffen seien.

Die von der SPD-Opposition in einem Schreiben an Witzel vertretene Auffassung, der Ausschuss habe mit dem Beschluss zur Schwärzung gleichzeitig „eindeutig die Unvollständigkeit der übermittelten Akten festgestellt“, teilte der Vorsitzende so nicht. Falls sich herausstelle, dass alle Schwärzungen gerechtfertigt seien, wäre ja deswegen nichts unvollständig, argumentierte der FDP-Politiker.