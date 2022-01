NRW-Wolfsverordnung : Aggressive Wölfe sollen „vergrämt“ oder „entnommen“ werden

Attacken auf Ponys am Niederrhein : NRW will Abschüsse von Wölfen in Teilen zulassen 40 Attacken von Wölfen auf Nutztiere gab es 2021 in NRW – allein die Hälfte im Wolfsgebiet am Niederrhein. Dort wurden in jüngster Zeit vermehrt auch Ponys gerissen. Die Empörung ist groß, das Land will nun neue Regeln festlegen.