Über 30 Tiere tot : Affenhaus in Krefelder Zoo abgebrannt

Affenhaus in Krefelder Zoo abgebrannt

Bei dem Brand in der Nacht zu Neujahr sind mehr als 30 Tiere gestorben. Die Brandursache ist bislang ungeklärt. Foto: dpa/Alexander Forstreuter

Krefeld Feuer-Drama im Krefelder Zoo: Ein Brand zerstört in der Silvesternacht das Affenhaus, viele Menschenaffen sind tot. Von einer „unfassbaren Tragödie“ spricht der Zoo. Experten suchen nach der Brandursache.

Im Krefelder Zoo ist in der Silvesternacht das Affenhaus in Flammen aufgegangen. Mehr als 30 Tiere starben, darunter Schimpansen, Orang-Utans und zwei ältere Gorillas, wie Feuerwehr, Polizei, Staatsanwaltschaft und Zoo an Neujahr mitteilten. Die Brandursache ist demnach noch ungeklärt, die Polizei ermittelt. Unter den toten Tieren seien auch Flughunde und Vögel, berichtete eine Sprecherin des Zoos. Das direkt angrenzende Gorillagehege blieb aber verschont. Dort lebt eine junge siebenköpfige Gorillafamilie.