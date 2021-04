Start am Donnerstag : Ärmel hoch für erste Impfungen des Jahrgangs 1941

Düsseldorf In NRW geht die nächste Impfgruppe an den Start. Jetzt haben auch die 79-Jährigen Gelegenheit, sich eine Corona-Schutzimpfung verabreichen zu lassen.

Für den Jahrgang 1941 fällt am Donnerstag in Nordrhein-Westfalen der offizielle Startschuss für die ersten Coronavirus -Schutzimpfungen. Nach Angaben des Düsseldorfer Gesundheitsministeriums werden sie mit dem Präparat von Biontech/Pfizer geimpft.

Um eine möglichst reibungslose Terminvergabe zu gewährleisten, wird zu den Impfungen jahrgangsweise per Brief eingeladen. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums sind in NRW rund 1,6 Millionen Menschen 70 bis 80 Jahre alt. Parallel laufen in den Impfzentren die Erst- und Zweitimpfungen für über 80-Jährige weiter. Diese Gruppe umfasst 1,2 Millionen Menschen. Auch die Impfungen für besonders gefährdete Berufsgruppen werden fortgesetzt.