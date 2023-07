Mathematik-Prüfung : Ärger in NRW über Abi-Aufwertung

Düsseldorf Mecklenburg-Vorpommern setzt die Noten aller Klausuren in Mathematik um einen Punkt hoch. In Düsseldorf ist man irritiert.

Statistik: In NRW gingen in diesem Jahr mehr als 80.000 junge Leute ins Abitur, in Mecklenburg-Vorpommern rund 5000.

Frühere Fälle: Im vergangenen Jahr wertete Niedersachsen Mathematik-Abiturprüfungsnoten auf. Bereits 2021 geschah dies in Mecklenburg-Vorpommern, davor in Bremen und Sachsen.

„Vor diesem Hintergrund sollte gerade in den Fächern mit gemeinsamen Bildungsstandards und Prüfungsaufgaben eine Anhebung der Noten, die dem Ziel einer größeren Vergleichbarkeit der Abiturergebnisse entgegensteht, nicht notwendig sein.“ In Nordrhein-Westfalen komme ein solcher Schritt nicht infrage, stellte das Ministerium klar.

In diesem Jahr mussten alle Bundesländer in den Fächern Mathematik, Deutsch, Englisch und Französisch erstmals mindestens die Hälfte aller Prüfungsaufgaben aus einem bundesweiten Aufgabenpool auswählen. In kommenden Jahren soll das auf weitere Fächer ausgeweitet werden. Die in Mecklenburg-Vorpommern beanstandeten Aufgaben stammten aus diesem Pool.