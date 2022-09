Ab Freitag wird’s voll : ADAC rechnet mit vollen Autobahnen zum Ferienstart

Köln Endlich Ferien: Wenn am Freitag die Schule vorbei ist, dürften sich viele Familien auf eine Zeit der Erholung freuen. Obwohl – Erholung? Wer mit dem Auto wegfahren will, muss erstmal wohl eine Art Stresstest meistern: im Stau stehen auf der Autobahn.

Wer am kommenden Freitag mit dem Auto in die Herbstferien fahren will, sollte viel Zeit einplanen. Das hohe Staupotenzial betreffe den Ballungsraum Köln sowie weitere Autobahnen in NRW, teilte der ADAC Nordrhein am Montag in Köln mit. Mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen rechnet der Autofahrerclub unter anderem auf der A1 (Köln – Dortmund – Osnabrück), A2 (Oberhausen – Hannover), A3 (Oberhausen – Köln) sowie der A40 (Dortmund – Venlo).