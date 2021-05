Gericht verhandelt Abschuss : Ist Wölfin „Gloria“ ein Problemwolf?

Der Jägerin Sabine Baschke aus Wesel am Niederrhein ist ein seltenes Foto gelungen: Sie hat im nahegelegen Hünxe das womöglich erste scharfe Foto einer Wölfin in der Region gemacht. Foto: dpa/Sabine Baschke

Interaktiv Düsseldorf Wölfin „Gloria“ strapaziert am Niederrhein die Nerven der Weidetierhalter. Doch die Behörden halten bislang zur Wölfin. Nun hat die Justiz das Wort.

Im Behördendeutsch geht es um Wolfstier „GW965f“, im Volksmund um Wölfin „Gloria“. Je nachdem, wer zählt, soll „Gloria“ bereits zwischen 92 und 140 Weidetiere am Niederrhein gerissen haben: „Shetland-Ponys, Schafe, Ziegen und Dammwild im Gehege“, listet Rechtsanwalt Stefan Steinkühler auf. Allein Schäfer Kurt Opriel beklagt 26 getötete Tiere. Elf Mal sei seine Herde in der Region Schermbeck von Wölfin „Gloria“ heimgesucht worden.

Nun hat Opriel den Abschuss des Raubtieres beantragt. An diesem Donnerstag findet am Düsseldorfer Verwaltungsgericht die Hauptverhandlung statt. Der Schäfer will den Kreis Wesel verpflichten, eine Ausnahmegenehmigung nach dem Bundesnaturschutzgesetz zu erteilen, damit die Wölfin getötet werden darf (Az.: 28 L 2558/20). Im Eilverfahren war er im Januar allerdings bereits gescheitert, entsprechend dürften seine Chancen nicht besonders gut stehen.