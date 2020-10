Corona : Aachen sagt den Weihnachtsmarkt in diesem Jahr ab

Aachen sagt den Weihnachtsmarkt in diesem Jahr ab

Aachen Aachens Oberbürgermeister Marcel Philipp und MAC-Geschäftsführer Manfred Piana haben am Mittwoch nach einer Sitzung der Corona-Krisenstäbe von Stadt und Städteregion den Aachener Weihnachtsmarkt abgesagt.

Zuletzt war geplant, rund 90 Aussteller – Händler, Handwerker, Gastronome und Künstler – auf Markt, Münsterplatz und Katschhof ab dem 20. November eine Art „Weihnachtsmarkt light“ zu ermöglichen. Zudem war ein striktes Alkoholverbot auf dem gesamten Markt vorgesehen. Daraufhin hatten etliche Gastronomen ihre Teilnahme bereits abgesagt. Glühwein wird es in diesem Jahr bestenfalls in den Restaurants und Kneipen und auf deren Außenterrassen geben. Der Budenzauber fällt aus.

Auch andere Weihnachtsmärkte in der Region wurden bereits abgesagt, wie etwa der Markt in der Monschauer Altstadt oder der Weihnachtskunstmarkt St. Sebastian in Würselen. Weitere Städte suchen noch nach Lösungen für ihre Märkte.