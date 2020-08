Temperaturen bleiben unter 30 Grad : Abkühlung zum Wochenstart in der Region

Zum Start in die neue Woche wird es frisch in der Region (Symbolbild). Foto: dpa/Patrick Pleul

Region Regenschirm statt Sonnenbad: Nach dem deutlich abgekühlten Wochenende mit starken Schauern, wird es in der neuen Woche ebenfalls wenig hochsommerlich. Die Temperaturen klettern nur noch selten über 30 Grad.

„Es kann durchaus noch mal kräftig regnen“, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Montag. Temperaturen über der 30-Grad-Marke sollen in Nordrhein-Westfalen bis Donnerstag die Ausnahme bleiben. Eine neue Hitzewelle sei derzeit nicht zu erwarten, sagte der Sprecher.

Für die Region konkretisiert Wetterexperte Andy Holz von Huertgenwaldwetter , dass weitere Gewitter erstmal ausbleiben. Am Montag bleibt es bei wechselnder Bewölkung frisch mit bis zu 26 Grad in Düren und 21 Grad im Hohen Venn. Dazu weht ein mäßiger Südwestwind.

Auch am Dienstag wechseln sich Sonne, Wolken und leichte Schauer bei 20 bis 26 Grad ab. Am Mittwoch und Donnerstag wird es dann leicht sonniger. Es ist „ keine neue Hitzewelle, aber auch kein Sommerende in Sicht”, so Holz.