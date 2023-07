Schätzungen der Finanzämter : Rund 600.000 Grundsteuererklärungen fehlen noch in NRW

Düsseldorf Die Grundsteuer ist für Kommunen eine der wichtigsten Einnahmequellen. Obwohl die Abgabefrist bereits vor Monaten ablief, fehlen den Finanzämtern noch massenhaft Erklärungen. Mit Zwangsgeldern will man aber offenbar nicht drohen.

Bislang seien in NRW rund 5,9 Millionen Erklärungen eingegangen, teilte die Oberfinanzdirektion (OFD) auf Anfrage in Düsseldorf mit. Gemessen an den rund 6,5 Millionen Grundstücken und Betrieben der Land- und Forstwirtschaft, die aufgrund der Grundsteuerreform allein in NRW neu bewertet werden müssen, sind das 91 Prozent. Im Vergleich zum Vormonat seien etwa 100.000 Erklärungen hinzugekommen.