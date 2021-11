Die Zeit läuft ab : Abellio ist im Streit mit dem Land unter Druck

Hagen 21 Millionen Kilometer fahren die Regionalzüge und S-Bahnen von Abellio pro Jahr. Damit die Firma auch künftig eine tragende Säule im Nahverkehr bleibt, fordert sie mehr Geld. Nun nähert sich ein Streit mit dem Land seinem Ende.

Im Streit mit dem kriselnden Bahnunternehmen Abellio verstreicht am Freitag eine wichtige Frist. An dem Tag sind nochmal Verhandlungen zwischen den Aufgabenträgern – also den Nahverkehrsverbünden – und dem Unternehmen geplant.