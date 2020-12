Armin Laschet : Ab Montag keine Präsenzpflicht mehr an Schulen in NRW

Wirbt für strengere Maßnahmen: NRW-Ministerpräsident Armin Laschet. Foto: dpa/Marcel Kusch

Düsseldorf In Nordrhein-Westfalen wird die Präsenzpflicht an Schulen am Montag vorerst enden. Schüler der unteren Stufen können und sollen dann von zu Hause aus am Unterricht teilnehmen, ältere Schüler ab Klasse acht werden auf Distanz unterrichtet.

Die Schulferien werden zudem um zwei Tage verlängert. Das sagte Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) am Freitag.

Laschet wolle ein klares, wirksames Signal, um die Zahl der Neuinfektion spürbar zu senken, da die ernste Lage jetzt konsequentes Handeln verlange. Nach dem Willen der NRW-Regierung solle es „schnellstmöglich“ eine Konferenz der Ministerpräsidenten geben, in der ein möglichst zügiger bundesweiter Lockdown vereinbart werde.

Wie er auf einer Pressekonferenz am Freitagmittag mitteilte, dringt Laschet darauf, auch den Handel jetzt „schnellstmöglich“ bis zum 10. Januar zu schließen. Hamsterkäufe und überfüllte Läden in der Zeit davor müssten ausgeschlossen werden, sagte er am Freitag in Düsseldorf.

Auch will Laschet keine öffentlichen Partys an Silvester zulassen. Die aktuell geltenden Beschränkungen, dass sich in der Öffentlichkeit nur fünf Personen aus zwei Haushalten treffen dürfen, müssten nach den Lockerungen über die Weihnachtstage an Silvester wieder gelten, sagte Laschet. „An Silvester darf es auf öffentlichen Plätzen keine Versammlungen geben“, betonte er.

