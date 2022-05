Unwetterwarnung : Ab Mittag teils kräftige Gewitter in der Region erwartet

Bereits am Freitag „krachte" es in NRW – nun hat der Deutscher Wetterdienst eine erneute Unwetterwarnung herausgegeben

Aachen/Heinsberg/Düren Regen, Hagel, Sturm, Orkan: Erneut wurde für die Kreise Düren und Heinsberg sowie für die Städteregion Aachen eine Unwetterwarnung ausgesprochen. Was die Region am Montag erwartet.

Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntagabend mitteilte, ziehen etwa ab 12 Uhr am Montag in den Gebieten der Kreise Heinsberg und Düren sowie der Städteregion Aachen von Südwesten teils kräftige Gewitter auf.

Dabei müsse mit Starkregen, Hagel und schweren Sturmböen zwischen 95 und 110 Stundenkilometern gerechnet werden. Bis zu 35 Liter Regen können pro Quadratmeter fallen. Gegen 22 Uhr zögen die Gewitter allmählich in Richtung Nordosten ab.

Auch im Rest von NRW – besonders im Westen und Süden des Landes – sei die Wahrscheinlichkeit für lokal schwere Gewitter mit Unwetterpotenzial durch teils heftigen Starkregen und schwere Sturmböen hoch. Im Süden sei ein geringes Tornadorisiko nicht auszuschließen, teilte der DWD mit.

In den späteren Abendstunden und in der Nacht zu Dienstag soll sich das Wetter nach DWD-Angaben wieder beruhigen. Demnach bleibt es zunächst zwar noch stark bewölkt und örtlich auch schauerartig. Im Laufe des Tages wird es aber nur noch wechselnd bewölkt mit gelegentlichen Schauern. Die Temperaturen erreichen Werte zwischen 17 und 21 Grad und um die 15 Grad im höheren Bergland. Die Nacht zum Mittwoch bleibt voraussichtlich niederschlagsfrei.

Wo genau es zu heftigen Gewittern oder Hagelschauern kommt, werde erst kurz vorher klar sein. Das war bereits am Freitag der Fall, als etwa die Region Paderborn mit voller Wucht getroffen wurde. Währenddessen blieben die schlimmsten Folgen im Aachener Raum aus.

So teilte die Stadt Paderborn mit, dass mehr als 100 Gebäude Sturmschäden aufweisen, Betriebe im hohen zweistelligen Bereich hätten mit enormen Schäden zu kämpfen. Auch in Lippstadt im Kreis Soest und in der Stadt Höxter im östlichsten Teil von NRW trat ein Tornado auf, bestätigte der Deutsche Wetterdienst. Aus Lippstadt und Höxter lagen der Polizei neben Schadensberichten keine Verletztenmeldungen vor.

Die enormen Tornado-Schäden in mehreren Städten zeigen nach Ansicht Wüsts einmal mehr, dass mit häufigeren Extremwetter-Ereignissen gerechnet werden muss. „Wenn man heute diese Schneise der Verwüstung hier sieht, dann fasst das einen schon an. Dann sieht man, dass das eben auch bei uns leider möglich ist, und wir müssen uns darauf einrichten, dass so etwas hier häufiger passiert“, sagte der CDU-Politiker in Paderborn. Man müsse auf solche Ereignisse vorbereitet sein. „Es zeigt natürlich auch die Bedeutung des Klimaschutzes, das sieht man auch an einem solchen Unglück.“

Der Tornado hatte in Paderborn nach Schilderung der örtlichen Behörden eine etwa 300 Meter breite und fünf Kilometer lange Schneise der Verwüstung quer durch die Großstadt angerichtet. „Es ist ein unvorstellbares Bild gewesen und ist es nach wie vor“, sagte Bürgermeister Michael Dreier (CDU) am Samstag.

Er berichtete von Bäumen und Ampeln, die wie Streichhölzer umgeknickt worden seien. Leitplanken seien wie Papierschnipsel durch die Luft geflogen. Aufgewirbelte Dachziegel hätten sich in die Fassaden benachbarter Häuser „gefressen“. Außerdem gingen viele Scheiben zu Bruch. Wohnungen seien zunächst unbewohnbar, Betriebe zerstört.

Der DWD bestätigte am Samstag insgesamt drei Tornado-Verdachtsfälle in NRW – in Paderborn, Lippstadt und Höxter. Die Tornados hätten sich in Zusammenhang mit kräftigen Gewittern gebildet. Sie seien kleinräumig aufgetreten. Es habe auch Niederschläge von teilweise 30 bis 40 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit während der Unwetter am Freitag gegeben. Die Gewitter seien aber relativ schnell durchgezogen. An manchen Stellen habe es gehagelt.

Wie NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) am Samstag mitteilte, waren landesweit über 7500 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Hilfsorganisationen binnen 48 Stunden ausgerückt. Sie hätten dabei alles gegeben, um noch Schlimmeres zu verhindern.

