Fremdenfeindliche Bilddateien : Aachener Polizisten wegen Volksverhetzung vor Gericht

Pressekonferenz am 28. Februar 2020: Aachens Polizeipräsident Dirk Weinspach (Mitte) informiert über ein Fehlverhalten zweier Polizisten vor der Aachener Synagoge. Mittlerweile sind 22 Disziplinarverfahren eingeleitet, zwei Polizisten müssen vor Gericht. Foto: Andreas Steindl

Exklusiv Aachen/Eschweiler Nach einem Vorfall vor der Aachener Synagoge Ende Februar 2020 entdeckt Polizeipräsident Dirk Weinspach, dass in einer polizeiinternen Whatsapp-Gruppe problematische Inhalte verbreitet werden. Nun stehen zwei Prozesse in Aachen und Eschweiler an.