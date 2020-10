Vergewaltigungsvorwurf : Aachener mit Bezug zum Missbrauchsfall Münster angeklagt

Die Ermittler waren dem Beschuldigten aus Aachen im Zuge der Ermittlungen rund um die Fälle schwerer sexueller Gewalt in einer Gartenlaube in Münster (Archivbild vom Juni) auf die Spur gekommen. Foto: dpa/Marcel Kusch

Münster/Aachen Die Staatsanwaltschaft hat einen weiteren Mann mit Bezug zum Missbrauchsfall Münster angeklagt. Dem Aachener wird unter anderem vorgeworfen, einen inzwischen elfjährigen Jungen aus Münster wiederholt vergewaltigt zu haben.

Wie die Staatsanwaltschaft Münster am Mittwoch mitteilte, soll der 27 Jahre alte Aachener das Kind bei drei Gelegenheiten zwischen Herbst 2019 und Februar 2020 in Ferienwohnungen in Winterberg im Sauerland sowie im sächsischen Pirna und in der Wohnung des Angeklagten aus Münster schwer sexuell missbraucht haben. Die Ermittler waren dem Beschuldigten aus Aachen im Zuge der Ermittlungen rund um die Fälle schwerer sexueller Gewalt in einer Gartenlaube in Münster auf die Spur gekommen.