Kein Zugverkehr : Aachener Hauptbahnhof gesperrt

Update Aachen Zurzeit ist der Hauptbahnhof Aachen wegen eines Polizeieinsatzes gesperrt. Hier finden Sie Informationen zum Zug- und dem geplanten Schienenersatzverkehr.

Betroffen sind nach Angaben der DB Regio AG der RE9, RE18 und die RB20. Laut eines Sprechers der Deutschen Bahn in Berlin beginnt und endet der RE 9 in Langerwehe, der RE 18 endet vorzeitig in Herzogenrath. Die RB 20 beginnt und endet in Herzogenrath.