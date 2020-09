Kostenpflichtiger Inhalt: Gegen soziale Ungerechtigkeit : Aachener Friedenspreis geht nach Marokko und Brasilien

Zeichen setzen für Menschenwürde: Der in Marokko wirkende Priester Père Antoine Exelmans (links) und Benedito Roberto Barbosa vom Menschenrechtszentrum Gaspar Garcia in São Paulo. Fotos: Kirchenkreis Jülich/Misereor

Aachen Die neuen Preisträger stehen fest: Der Aachener Friedenspreis geht in diesem Jahr nach Marokko und Brasilien, wie der Verein am Montag bekanntgab. Verliehen wird er am Tag der Menschenrechte, dem 10. Dezember 2020.