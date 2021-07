Prozess im August : Aachener Flüchtlingshelfer vor Gericht

Das Café Zuflucht in Aachen: Ein Mitarbeiter muss sich wegen 32 mutmaßlicher Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz vor dem Landgericht Aachen verantworten. Foto: Ralf Roeger

Aachen Hat ein Mitarbeiter des Café Zuflucht in Aachen dabei geholfen, die Abschiebung von Landsleuten zu verzögern? In einem komplizierter Prozess am Landgericht werden die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft genau untersucht.