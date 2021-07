Sieben Städte wollen Verkehrsordnung ändern : Aachen und Münster wollen Tempo 30 erproben

Ein Verkehrsschild für eine Tempo-30-Zone steht an der Straße. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dp/Jens Büttner

Update Aachen/Berlin Dass eine politische Mehrheit in Aachen für Tempo 30 in der Innenstadt ist, ist nicht neu. Jetzt macht man gemeinsam mit anderen Städten Druck, um die rechtlichen Grundlagen zu ändern.

Aachen und Münster haben zusammen mit fünf anderen Großstädten vom Bund mehr Spielraum verlangt, um Tempo 30 auch auf Hauptverkehrsstraßen einführen zu können. Dazu soll das Straßenverkehrsrecht geändert werden. Mit Tempo 30 würden die Straßen wesentlich sicherer und leiser für Fußgänger, Radfahrer und Anwohner, heißt es in einem am Dienstag in Berlin vorgestellten Positionspapier. Auch die Luft könne sauberer werden.