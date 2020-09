Aachener Hauptbahnhof : Mann auf Gleisen sorgt für Polizeieinsatz

Aachen Einsatz am Aachener Hauptbahnhof: Ein Mann weigert sich die Gleise zu verlassen, deshalb rückt die Bundespolizei aus. Am Ende gibt es mehrere Anzeigen, unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

Bei Rangierarbeiten wurde am Montagmorgen ein Mann in einem leeren Zug am Aachener Hauptbahnhof entdeckt, berichtet die Bundespolizei. Nachdem er von Mitarbeitern der Deutschen Bahn angesprochen worden war, zeigte er sich aggressiv und uneinsichtig. Erst nach mehrmaliger Aufforderung verließ er den Zug – setzte sich aber anschließend in den Gleisbereich.