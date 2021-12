Verstöße gegen Schutzmaßnahmen : Aachen kassiert 456.000 Euro an Corona-Bußgeldern

Düsseldorf/Aachen Maske vergessen, Quarantänevorschrift missachtet: Ordnungsämter sind für Verstöße gegen die Corona-Regeln verantwortlich. Große Städte in Nordrhein-Westfalen haben Bußgelder in Millionenhöhe erhoben.

Acht große nordrhein-westfälische Städte haben zwischen Januar und Dezember 2021 insgesamt über 4,5 Millionen Euro an Corona-Bußgeldern eingenommen. Das ergab eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur in Aachen, Köln, Düsseldorf, Bonn, Wuppertal, Essen, Bochum und Bielefeld.

Die höchste Summer wies die Stadt Köln mit rund 1,6 Millionen Euro auf. Aachen nahm rund 456.000 Euro an Corona-Bußgeldern ein, die Stadt Wuppertal verhängte dagegen nur Bußgelder in Höhe von rund 67.000 Euro. In Aachen gab es 2081 Verstöße, die meisten gegen das Kontaktverbot (688 Verfahren mit einer Summe von 166.910 Euro, die in der Gesamtsumme von 456.000 Euro drin sind).