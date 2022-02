Unwetter in der Region : „Antonia“ sorgt für nächste Sturmnacht

Das erneute Sturmtief hat am Montag enorme Auswirkungen auf den Bahnverkehr. Foto: dpa/Bodo Marks

Update Städteregion/Düsseldorf/Berlin Mehrere Tote und immense Schäden sind die Bilanz der vergangenen Sturmtage. Wirklich Ruhe soll erst am Dienstag einkehren – zuvor sorgt Sturmtief „Antonia“ für eine weitere unruhige Nacht in der Region.

Die Serie heftiger Stürme über weiten Teilen Deutschlands ist in der Nacht weitergegangen. Sturmtief „Antonia“ sorgte erneut für schwere Sturmböen, nachdem in den vergangenen Tagen bereits durch die Orkantiefs „Ylenia“ und „Zeynep“ reihenweise Bäume umgestürzt und Gebäude beschädigt worden waren. Für die deutsche Nordseeküste bestand wieder Sturmflutgefahr, warnte das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie. Bahnreisende müssen sich zum Wochenstart wegen erheblicher Schäden auf Beeinträchtigungen einstellen.

Für etliche Regionen von der Ostseeküste bis zum Alpenrand war die Warnkarte des DWD in der Nacht auf Montag orange bis rot eingefärbt – dort bestanden Unwetterwarnungen vor Sturm- und Orkanböen. Bäume könnten entwurzelt werden, Dachziegel oder andere Gegenstände herabstürzen. „Schließen Sie alle Fenster und Türen! Sichern Sie Gegenstände im Freien!“, hieß es vom DWD für die betreffenden Regionen. „Vermeiden Sie möglichst den Aufenthalt im Freien!“

Ein Ende der heftigen Sturm-Serie über weiten Teilen Deutschlands ist aber in Sicht. Der DWD sagt für die Nacht zum Dienstag ein „weiteres Abflauen des Windes“ voraus. Wegen erheblicher Schäden müssen sich Bahnreisende aber auch noch zum Wochenstart auf Beeinträchtigungen einstellen.

Lage in der Region

Die Feuerwehren in der Region waren seit Freitag in Dauereinsätzen, die zumeist durch umgestürzte Bäume, abgebrochene Äste, lose Dachelemente oder umgestürzte Verkehrsschilder im Straßenraum und auf Privatgrundstücken ausgelöst wurden.

Die A44 durch den Tagebau Garzweiler ist weiterhin gesperrt. Weiterhin ist unklar, wie lange die Strecke gesperrt bleibt. Nach Mitteilung der Straßenmeisterei Simmerath bleibt auch die Hahner Straße wegen umgestürzter Bäume weiterhin bis Montagmittag gesperrt. Die Lage im Bahnverkehr in der Region hat sich am Montagmorgen beruhigt. Die Züge gegen 7 Uhr verkehrten am Aachener Hauptbahnhof weitgehend nach Plan.

In Aachen verzeichnete die Feuerwehr in der Nacht eine Häufung von sturmbedingten Einsätzen, allerdings wesentlich ruhiger als in den Vornächten. Insgesamt gab es in der Nacht 17 Einsätze. Dabei handelte es sich meist um abgeknickte Äste und umgestürzte Bäume. Im II.Rote Haag Weg war ein Baum auf ein Dach gestürzt und im Eberburgweg drohte eine Tanne auf Gebäude zu stürzen. In beiden Fällen konnte die Gefahr schnell beseitigt werden.

Im Kreis Heinsberg sprach die Leitstelle der Feuerwehr am Montagmorgen von „keinen wesentlichen Einsatzlagen”. Im Kreis Düren kam es nach Information der Leitstelle zu rund 20 Einsätzen in der Nacht, meist handelte es sich um abgeknickte Bäume und Äste. Personen- oder größere Sachschäden wurden nicht verzeichnet.

Seit Freitagnachmittag waren auch die Feuerwehren Eschweiler und Stolberg im Dauereinsatz: Die teils heftigen Orkanböen ließen reihenweise Bäume und Dachziegel auf Fahrbahnen und Wege stürzen. In Eschweiler fiel ein Baum auf ein Wohnhaus an der Preyerstraße. Verletzt wurde dabei glücklicherweise niemand. In Bergrath an der Antoniusstraße beschädigte ein entwurzelter Baum Autos, und auf der Duffenterstraße zwischen Stolberg und Eschweiler (Stadtwald) versperrte ein Baum die Fahrbahn.

Wegen des Unwetters und nach einem Autounfall war die Zoobrücke in Köln am Sonntag gesperrt worden. Wegen des starken Windes hatte sich dort am Sonntagbend der leere Anhänger eines Autos aufgeschaukelt, wie ein Polizeisprecher sagte. Der Fahrer verlor demnach die Kontrolle über seinen Wagen und krachte durch die Mittelleitplanke der Brücke. Die Sperrung wurde am frühen Montagmorgen aufgehoben.

Lage im Rest Deutschlands

In den vergangenen Tagen waren wegen der Orkantiefs „Ylenia“ und zuletzt „Zeynep“ mindestens sechs Menschen bei Unfällen in Deutschland gestorben. Tödliche Unfälle gab es auch in mehreren anderen Ländern Europas, etwa in Polen, den Niederlanden, Großbritannien und Belgien.

Allein die Feuerwehr in Berlin rückte zu rund 4000 wetterbedingten Einsätzen zwischen Donnerstagfrüh und Sonntagnachmittag aus. Somit sei es „der einsatzreichste Ausnahmezustand Wetter in der Geschichte der Berliner Feuerwehr“ gewesen, teilte die Hauptstadtfeuerwehr mit. Bei einem solchen Ausnahmezustand werden zum Beispiel auch die freiwilligen Feuerwehren zum Dienst gerufen.

Die Deutsche Bahn (DB) bat ihre Fahrgäste, sich zu informieren, ob die geplante Fahrt möglich sei. Dies gelte insbesondere für Pendler im Berufsverkehr. Wer könne, solle die Reise verschieben. Nach Angaben der Bahn waren nach den zurückliegenden Sturmtagen zwischenzeitlich insgesamt mehr als 6000 Kilometer des Streckennetzes nicht befahrbar. Rund 2000 Einsatzkräfte seien rund um die Uhr unterwegs, um umgestürzte Bäume zu beseitigen und Oberleitungen zu reparieren.

In Nordrhein-Westfalen stellte die Bahn wegen des Sturmtiefs „Antonia“ am Sonntagabend den Regionalverkehr ein. „Wir schicken ab 20.00 Uhr keine neuen Züge mehr auf die Strecke“, hatte eine Sprecherin gesagt. Dies sei eine Vorsichtsmaßnahme. Am Montagmorgen sollten Regionalzüge dann voraussichtlich den Betrieb wieder aufnehmen. Die Eisenbahngesellschaft Metronom, die viele Regionallinien in Niedersachsen, Hamburg und Bremen betreibt, wollte ihren Zugverkehr am Sonntag ebenfalls schrittweise einstellen. Voraussichtlich bis Montagnachmittag sei ein Bus-Notverkehr geplant.

Schadensbilanz „Ylenia“ und „Zeynep“ kosten Versicherer eineinhalb Milliarde Euro Die beiden Winterstürme „Zeynep“ und „Ylenia“ dürften die Versicherer nach ersten Schätzungen mehr als 1,4 Milliarden Euro kosten. Allein „Zeynep“ habe versicherte Schäden von über 900 Millionen Euro verursacht, teilte die auf Versicherungsmathematik spezialisierte Unternehmensberatung Meyerthole Siems Kohlruss (MSK) am Wochenende in Köln mit. „Zeynep“ sei der intensivste Sturm seit „Kyrill“ im Jahr 2007 gewesen. „Für Deutschland gehen wir von versicherten Schäden von über 900 Millionen Euro aus“, sagte MSK-Geschäftsführer Onnen Siems. Die versicherten Schäden des vorangegangenen Sturms „Ylenia“ hatte das Unternehmen zuvor auf 500 Millionen Euro geschätzt. Versicherte Schäden sind ausschließlich die Schäden, die am Ende auch von einem Versicherer übernommen werden. Die Gesamtschäden sind bei Stürmen und anderen Naturkatastrophen in aller Regel höher, zum Teil ganz erheblich. Im Unterschied zu „Kyrill“ traf „Zeynep“ die Südhälfte Deutschlands kaum. Südlich einer Linie von Saarbrücken bis Nürnberg seien die Auswirkungen gering, wie es in der Mitteilung der Unternehmensberatung weiter hieß. „Kyrill“ hatte noch sehr viel höhere versicherte Schäden verursacht, in heutigen Werten waren es nach Angaben von MSK über drei Milliarden Euro. Die Schätzungen von Meyerthole Siems Kohlruss beruhen nicht auf Schadenmeldungen von Versicherungskunden, sondern auf den Berechnungen eines „Storm Chaser“ genannten Prognosemodells. MSK betreibt zahlreiche Datenpools, mit denen die Unternehmensberatung bestehende Schadendaten auswertet und Prognosen erstellt. Grundlage sind die Statistiken der teilnehmenden Versicherungen.

Dennoch müssen sich Fahrgäste auch am Montag auf Einschränkungen im Bahnverkehr einstellen. Aufgrund von Unwetterschäden sei mit Verspätungen und Zugausfällen zu rechnen, teilte die Bahn mit. Demnach verkehren keine Fernverkehrszüge zwischen Hamburg und Rostock/Stralsund, zwischen Berlin und Rostock/Stralsund, zwischen Norddeich Mole/Emden und Köln und zwischen Siegen und Dortmund.

Mit Beeinträchtigungen aufgrund des Unwetters bis Montagnachmittag rechnet die Bahn außerdem für den Regionalverkehr in Nordbaden, Rheinland-Pfalz und im Saarland. Auch in Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt bleibt der Bahnverkehr bis voraussichtlich Montagnachmittag eingeschränkt.

Lage in den Niederlanden

In den Niederlanden hatten nach Abzug des Sturmtiefs von „Zeynep” die Aufräumarbeiten begonnen, während bei den Versicherungen Tausende von Schadensmeldungen eingingen. Nachdem in Den Haag ein Kirchturm während des Sturms ins Wanken geriet, konnten die Bewohner von 20 evakuierten angrenzenden Häusern am Samstag noch nicht nach Hause zurück, berichtete der Sender NOS. An der Kirche mussten erst Reparaturen vorgenommen werden. Die Eisenbahn war landesweit mit dem Beseitigen von Schäden und Hindernissen beschäftigt. Am Samstag sollten nur vereinzelt Züge fahren, ein Verkehr nach Deutschland war noch nicht möglich.

Vier Menschen kamen in den Niederlanden bei dem Sturm ums Leben. Drei wurden von umfallenden Bäumen getroffen, ein Autofahrer starb bei der Kollision mit einem umgestürzten Baum.

In Amsterdam wehte das Sturmtief Hunderte Bäume um, die Aufräumarbeiten könnten Wochen dauern, berichtete der Sender. Am Amsterdamer Flughafen Schiphol wurden am Samstag 80 Flüge gestrichen. Vor der westfriesischen Insel Vlieland verlor ein Schiff auf der Fahrt von Bremerhaven nach Rotterdam 26 Container, teilte die niederländische Küstenwache mit. Von einem Flugzeug und einem Schiff aus werde versucht, die leeren Container zu lokalisieren, um sie zu bergen.

Tote auch in Belgien

Ein durch den Wintersturm „Zeynep“ losgerissenes Solarmodul hat in Belgien einen Mann getötet. Der Mann habe das von einem Hausdach gewehte Bauteil am Freitag auf den Kopf bekommen, berichtete die belgische Nachrichtenagentur Belga am Samstag unter Berufung auf die Staatsanwaltschaft in Ostflandern. Er sei in einem Krankenhaus an den schweren Verletzungen gestorben.

Als ein weiteres belgisches Opfer des in dem Land „Eunice“ genannten Sturmtiefs gilt ein 79-Jähriger. Er war am Freitag gestorben, nachdem er in einem Jachthafen in Ypern in Westflandern von einem Boot ins Wasser gefallen war.

(red/dpa)