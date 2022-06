Wassermonitor : Aachen ein Regenloch? Das stimmt nicht ganz!

Jülich Aachen soll ein Regenloch sein? Der Wassermonitor des Forschungszentrums Jülich zeigt, dass das so nicht stimmt. Die Karte zeigt den Regenschatten, den die Eifel vor allem in den Kreisen Heinsberg und Düren wirft.

Auch die Stadt Aachen , die gerne als „Regenloch“ bezeichnet wird, weist deutlich weniger Feuchtigkeit in der Erdoberfläche auf als Teile der Umgebung. In einem langfristigen Vergleich der Sommermonate der vergangenen vier Jahre zeigt sich, dass vor allem nordöstlich der Eifel die oberen 30 Zentimeter weniger durchfeuchtet sind – es also weniger geregnet hat.

Im Wassermonitor wird die Menge an Wasser in Prozent angegeben, die den Pflanzen in dieser geringen Bodentiefe tatsächlich zur Verfügung steht. Bei einem Anteil von 100 Prozent kann das Wasser leicht von den Pflanzen aus dem Boden aufgenommen werden. Je mehr der Boden trocknet, desto stärker muss die Saugkraft der Pflanzenwurzeln sein, um das an den Bodenporen haftende Wasser aufnehmen zu können. Ab einer gewissen Bodentrockenheit reicht die Saugkraft der Pflanzenwurzeln nicht mehr aus, um das übrige Wasser aus dem Boden aufzunehmen – die Pflanzen verwelken. Der Wassermonitor zeigt jeweils den Mittelwert eines Tages.