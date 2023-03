Großdemo in Düren : Busse stehen still, auch Verwaltungen und Kliniken betroffen

Update Region Mehr als 3000 Angestellte aus dem gesamten Verdi-Bezirk ziehen am Montag durch Düren. Sparkassen, Kliniken und Verwaltungen der gesamten Region sind betroffen. Ebenso der Nahverkehr der Aseag und Rurtalbus.

Die Gewerkschaft Verdi hat für Montag, 13. März, erneut zum Warnstreik aufgerufen. Der Verdi Bezirk Aachen-Düren-Erft wird an diesem Tag zentral nach Düren mobilisieren. Um 9 Uhr wurde die Streikgelderfassung in Düren geöffnet. Um 10 Uhr zog der Demozug vom Kaiserplatz aus durch die Innenstadt. Gegen 11 Uhr erreichte der Streikzug den Kaiserplatz, wo die Abschlusskundgebung stattfindet. Unter anderem spricht dort auch der Dürener Bürgermeister Frank Peter Ulrich (SPD). Auf dem Weg machten die Streikenden Zwischenstopps an der Kreisverwaltung Düren und am Wirteltorplatz.

Verdi-Sekretär Mathias Dopatka und Polizei melden mehr als 3000 Teilnehmende aus der Städteregion Aachen, dem Kreis Düren, dem Kreis Heinsberg und dem Rhein-Erft-Kreis bei der zentralen Kundgebung in Düren. Im gesamten Verdi-Bezirk sollen es 3500 Menschen sein. Im Kreis Düren werden die kommunalen Verwaltungen, die Sparkasse, die LVR-Klinik und die Rurtalbus/BTG von der Gewerkschaft zum Streik aufgerufen.

Ungebrochene Kampfbereitschaft haben mehrere Hundert Beschäftigte des öffentlichen Dienstes am Montagmorgen in Aachen signalisiert: Während abermals kein Bus das Depot der Aseag an der Neuköllner Straße verließ, standen um 8 Uhr wenige Hundert Meter weiter am Friedhof Hüls 14 Busse bereit, um die Streikenden zur zentralen Kundgebung in Düren zu chauffieren.

„Dass am Wochenende bei der Deutschen Post überraschend eine Einigung zustande gekommen ist, werten wir jedenfalls schon einmal als positives Signal “, erklärte Dopatka vor Ort. Jetzt werde es Zeit, dass auch die kommunalen Arbeitgeber sich in Bewegung setzten, um den Forderungen der Gewerkschaften Rechnung zu tragen. „Andernfalls gehe ich in jedem Fall davon aus, dass wir – ebenso wie vordem bei der Post – eine überwältigende Mehrheit für einen Erzwingungsstreik erzielen werden, falls auch die dritte Verhandlungsrunde in Potsdam scheitern sollte“, sagte Dopatka. Weitere Warnstreiks seien zudem in der kommenden Woche zu erwarten. Auch von der Aseag-Zentrale aus starteten am Morgen drei Busse mit rund 150 Streikenden Richtung Düren.

Abermals kam es neben dem öffentlichen Nahverkehr am Montag in vielen weiteren Bereichen zu Arbeitsniederlegungen: Kitas blieben dicht, auch Sparkassen-Filialen, wie etwa in Aachen-Richterich, waren geschlossen, die Abfallentsorgung erfolgte nicht. In den anderen Kommunen der Städteregion Aachen sind laut Gewerkschaft außerdem noch die kommunalen Verwaltungen (inklusive den Eigenbetrieben), das Rhein-Maas-Klinikum und die Bundeswehr betroffen.

Verdi hatte angekündigt, dass in der Stadt Heinsberg mit größeren Auswirkungen zu rechnen ist. „Aus dem Rathaus, dem Bauhof und den Stadtwerken haben wir keine Streikmeldung bekommen“, so Kathrin Zimber aus der Pressestelle der Stadt. „Hier im Haus streikt keiner. Das war schon die letzten Jahre eigentlich nie der Fall.“ Ausfälle bei Terminen gebe es entsprechend auch nicht. Allerdings bekommen Eltern die Auswirkungen des Verdi-Aufrufs zu spüren: An sechs Kita in Heinsberg wird heute gestreikt. „Fünf davon haben allerdings Notgruppen eingerichtet, und die Eltern wurden im Vorfeld informiert“, führt Zimber aus. Aus den weiteren Kommunen im Kreis Heinsberg und von der Sparkasse werden einzelne Dienststellen laut Verdi Delegationen entsenden. Die Wasserverbände im gesamten Bezirk werden sich nach Angaben der Gewerkschaft ebenfalls am Warnstreik beteiligen, die Westverkehr diesmal nicht.

Die Gewerkschaft fordert für die bundesweit rund 2,5 Millionen Beschäftigten im öffentlichen Dienst des Bundes und der Kommunen 10,5 Prozent mehr Lohn, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat. Die Arbeitgeberseite bietet bislang fünf Prozent mehr Geld in zwei Schritten und Einmalzahlungen in Höhe von 2500 Euro. Die dritte Verhandlungsrunde ist vom 27. bis 29. März in Potsdam verabredet.

Rurtalbusse bleiben im Depot

Die Busse der Rurtalbus GmbH werden von Betriebsbeginn bis Betriebsende im Depot verbleiben, teilt das Unternehmen auf seiner Internetseite mit. Aus diesem Grund kommt es im gesamten Bedienungsgebiet zu größeren Einschränkungen im Linienverkehr, die Liste der Ausfälle umfasst 18 Din-A4-Seiten. Es ist mit mehreren Fahrtausfällen und hohen Verspätungen zu rechnen. Für Kundenanfragen ist die Infostelle der Rurtalbus ab 4.30 Uhr besetzt. Die Hotline ist unter 02421/3901 999 erreichbar. Aktuelle Infos gibt es auch auf www.rurtalbus.de.

Auch die Busse der Aseag werden am Montag von Betriebsbeginn bis Betriebsende nicht fahren. Die Busse der Auftragsunternehmen der Aseag fahren, da diese Unternehmen nicht von den laufenden Tarifverhandlungen betroffen sind. Dennoch kann sich der Streik auch auf den Einsatz der Auftragsunternehmen auswirken. Die Aseag informiert auf www.aseag.de über den aktuellen Stand.

Kommende Woche soll der nöchste Warnstreik stattfinden: Am Montag in Aachen, am Dienstag in Köln.

