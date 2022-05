Unwetter : Am Nachmittag ziehen erneut Gewitter und Starkregen über die Region hinweg

Update Aachen/Heinsberg/Düren Erneute Unwetterwarnung ab Montagnachmittag: Was auf die Region heute sowie im weiteren Wochenverlauf zukommt – und warum wir den Klimawandel verstärkt merken werden.

Die Woche in Nordrhein-Westfalen und der Region startet mit neuen Gewittern. Ab Montagmittag rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) vermehrt mit Starkregen, Sturmböen und Hagel. Zudem bestehe weiterhin ein geringes Risiko für Tornados. Der DWD gab bereits am Sonntagabend eine Vorabwarnung für den Aachener Raum heraus. Diese Warnungen wollen die Meteorologen im Laufe des Tages konkretisieren.

Die Gewitter erreichen voraussichtlich zwischen 13 und 14 Uhr zunächst den Südwesten und Westen von NRW und ziehen dann weiter in Richtung Nordosten. Besonders im Südwesten des Landes sei die Wahrscheinlichkeit von lokal schweren Gewittern mit Unwetterpotenzial und teils heftigem Starkregen sowie schweren Sturmböen hoch. Auch ein geringes Tornadorisiko sei nicht auszuschließen. „Je weiter südlich man in Nordrhein-Westfalen kommt, desto eher besteht die Gefahr“, sagte der Meteorologe „Wir sind aber leider nicht in der Lage, Tornados vorherzusagen.“

Erste #Gewitter sind bereits unterwegs. Der Schwerpunkt liegt aber am Nachmittag und Abend. Dann drohen in den schraffierten Gebieten (das ist die Vorabinformation) #Unwetter mit teils orkanartigen #Böen , heftigem #Starkregen und größerem #Hagel . /V pic.twitter.com/zIa5TETOal

„Wir haben das ja am Freitag erlebt. Im Aachener Raum entfalteten sich die Unwetter weitaus weniger stark als etwa in der Gegend rund um Paderborn“, erklärt Friedrich, dass die genauen Unwetterlagen sehr schwer vorherzusagen seien. Daher empfiehlt er, vorbereitend bereits einige Maßnahmen zu treffen – etwa lose Gegenstände im Garten zu sichern und im Keller die Wasserabläufe auf mögliche Verstopfungen zu prüfen. Vereinzelt könne es auch Sinn ergeben, die Keller mit Sandsäcken oder ähnlichen Materialien zu sichern.

Auf diese müssen sich nicht nur die Menschen in der Region vermehrt einstellen – auch in Zukunft. „Aufgrund des Klimawandels wird die Luft im Durchschnitt wärmer werden. Warme Luft kann mehr Wasser aufnehmen, womit die Wahrscheinlichkeit für Starkregenereignisse steigt“, erläutert der Wetterexperte.

Extreme Unwetter drohen : So wird das Haus gewittersicher Der Deutsche Wetterdienst erwartet „extreme Unwetter“ mit Gewitter, Hagel und Sturm. Auch für Tornados gebe es „ideale Bedingungen“. So bereiten Sie sich und Ihr Haus darauf vor.

In den späteren Abendstunden und in der Nacht zu Dienstag soll sich das Wetter aber erstmal wieder beruhigen. Demnach bleibt es zunächst zwar noch stark bewölkt und örtlich auch schauerartig. Im Laufe des Tages wird es aber nur noch wechselnd bewölkt mit gelegentlichen Schauern. Im weiteren Wochenverlauf dominiert ein atlantisches Hochdruckgebiet das Wetter in der Region. Das saugt kühle Luft an und sorgt zeitgleich für weitestgehend wolkenfreie Tage bei Temperaturen von 14 bis 16 Grad in der Eifel und 17 bis 19 Grad im Aachener Becken.