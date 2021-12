Spannend und nah dran : Die zwölf bewegendsten Videos des Jahres

Besonders die Flutkatastrophe und die Corona-Pandemie haben unsere Videoredakteure 2021 beschäftgt. Foto: grafik

Aachen Sie handeln von Leid und Zerstörung, aber auch von Solidarität und Nächstenliebe: Dies sind die Videos des Jahres aus der Region.

Das nächste Corona-Jahr geht zu Ende. Auch 2021 begannen viele unserer Artikel mit „wegen Corona“ oder „trotz Corona“ oder „angesichts der Corona-Krise“. Nah dran sein, war und ist in einer Pandemie, in der Kontakte eine Gefahr darstellen können, schwierig. Vor allem unsere Video-Redaktion stellt dies vor große Herausforderungen. Filme aus Büro oder Homeoffice haben keinen großen Mehrwert für eine Zeitung, deren Anspruch es ist, tagesaktuell zu berichten.

Unsere Redakteure rückten also aus, mit Maske und Sicherheitsabstand, versteht sich. Sie drehten in Impfzentren und in den von der Flut zerstörten Gebieten in der Region, sie besuchten besondere Menschen und außergewöhnliche Orte. Herausgekommen sind zahlreiche Videos, wir zeigen an dieser Stelle zwölf besonders bewegende.

Mutige Lebensretter und Menschen, die gegen die Verzweiflung ankämpfen

Geröll und zerstörte Existenzgrundlagen: Viel mehr hat das Hochwasser in den besonders betroffenen Stadtteilen von Stolberg nicht zurückgelassen. Jetzt werden die Ärmel hochgekrempelt. In der Not ist die Hilfsbereitschaft unter den Anwohnern groß. Im Video berichten sie von großer Menschlichkeit – und lebensbedrohlichen Rettungsaktionen.

Elfjährige Juli Wagner bekommt ihren Therapiehund

Das ging schnell: Innerhalb von nur einer Woche hat die elfjährige Juli Wagner mit ihren Postkarten mehr als 15.000 Euro gesammelt. Das Geld benötigt das Mädchen, das mit einem Gendefekt zur Welt kam, für einen Therapiehund. Wie sie mit Königspudel Eddy auf Tuchfühlung geht, haben wir mit der Kamera begleitet.

Wassermassen strömen in Tagebau Inden

Die Inde hat am Donnerstag bei Lamersdorf einen Damm überspült. Seitdem fließen Wassermassen in den Tagebau. Ein Mitarbeiter im Tagebau soll von den Wassermassen mitgerissen worden sein.

Rosenmontagszug trotz Corona

Eigentlich baut Toni Klein mit seinem Sohn Robin Karnevalswagen für den Alsdorfer Rosenmontagszug. Weil der in diesem Jahr coronabedingt ausfällt, werden die beiden kreativ und bauen den Alsdorfer Zoch aus Spielzeug nach.

Hunderte Helfer retten Stolbergs Gedächtnis

Das Hochwasser hat auch das Stadtarchiv in Stolberg nicht verschont, der Keller wurde komplett überflutet. Seit Tagen versuchen hunderte Helfer wertvolle Dokumente zu retten. Köln schickte am Montag zusätzliche Hilfe.

Schaufelradbagger im Tagebau Inden gesprengt

Am Freitagnachmittag ist im Tagebau Inden ein Schaufelradbagger gesprengt worden. Ein lauter Knall – und 3454 Tonnen Stahl sackten in sich zusammen. Übrig blieben ein großer Schrotthaufen und eine mächtige Wolke aus Kohlenstaub.

Bagger zerlegt Parkhaus Büchel in Aachen

Der Abriss des Parkhauses Büchel geht voran. Mit leichter Verspätung hat ein großer Spezialbagger seine Arbeit aufgenommen.

Ein verborgener Ort hoch über dem Aachener Marktplatz

Tag für Tag flanieren Bürger und Besucher über den Aachener Marktplatz, vorbei an Karlsbrunnen und Rathaus. Beides sind beliebte Fotomotive und werden aus allen Perspektiven abgelichtet. Dabei ist die imposante Fassade des historischen Gebäudes immer im Blick. Ein Ort bleibt aber im Verborgenen und öffnet sich nur mit dem Schlüssel von Hausmeister Heinz Spees. In unserem Video nimmt er uns mit auf einen spannenden Entdeckungsrundgang.

Corona-Alltag auf der Intensivstation in Stolberg

In der Corona-Pandemie ist das Personal auf Intensivstationen besonders gefordert. Das können auch Bianca Schleich, Derya Özdal und Francine Dodion vom Bethlehem Gesundheitszentrum Stolberg berichten. Für uns haben sie in den vergangenen Wochen ihren Corona-Alltag dokumentiert. Im Video geben sie einen Einblick in ihre Arbeit.

Deutschlands bester Hobbybierbrauer kommt aus Aachen

Im Keller eines Mehrfamilienhauses in Aachen brauen Nils Lichtenberg und Nikki Parks Deutschlands beste Hopfenweisse. Die Aachener konnten die Jury mit ihrem Bier, das nach Mango, Maracuja und Feige schmeckt, überzeugen. Wir haben die beiden an einem Brautag im Wasch- und Braukeller besucht.

Abriss in Erkelenz-Lützerath unter Polizeischutz

Kirchen und Kneipen werden in Aachen zum Impfzentrum

Hunderte engagieren sich, Tausende lassen sich impfen: Das Adventsimpfen in der Region wird vor allem durch den Einsatz und die Kreativität der Aachener zum Erfolg. Wir haben an diesem Wochenende drei außergewöhnliche Aktionen mit der Kamera festgehalten - in der Kirche, in der Kneipe und mitten in der Nacht.

(red)