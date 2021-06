Anschlussstelle Aachen-Brand : Baustelle auf der A44 soll angepasst werden

Aachen Die Baustelle an der Ausfahrt Aachen-Brand der Autobahn A44 hat in den vergangenen Wochen oft für Stau gesorgt. Nun soll die Verkehrsführung angepasst werden.

Die Veränderung soll die Baustelle in Fahrtrichtung Belgien betreffen, wie die Autobahn GmbH am Dienstag mitteilte. Ab Samstag, 5. Juni, sollen nach fast zweiwöchiger Baustelle mit einer Fahrspur für die kommenden sechs bis acht Wochen erst einmal wieder zwei Spuren in Richtung Belgien zur Verfügung stehen.