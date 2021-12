Zwischen Rothe Erde und Würselen : A544 am Donnerstag nur einspurig befahrbar

A544 am Donnerstag nur einspurig befahrbar

Auf der A544 wird am kommenden Donnerstag eine Brücke überprüft (Symbolbild). Foto: dpa/Jan Woitas

Aachen/Würselen Die Autobahn 544 ist am kommenden Donnerstag zwischen den Anschlussstellen Rothe Erde und Würselen in Fahrtrichtung Köln zeitweise nur einspurig befahrbar.

