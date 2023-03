Zwischen Aldenhoven und Alsdorf : A44-Vollsperrung wird wieder verschoben

Aachen Die Sperrung der Autobahn 44 zwischen Aldenhoven und Alsdorf verschiebt sich witterungsbedingt weiter. Ein Ersatztermin steht noch nicht fest.

Die Autobahn 44 wird nicht wie angekündigt an diesem Wochenende gesperrt. Wie die zuständige Autobahn GmbH am Mittwoch mitteilte, wird die Strecke zwischen den Anschlussstellen Aldenhoven und Alsdorf in Fahrtrichtung Aachen nicht wie zunächst angekündigt von Freitag, 24. März, ab 18 Uhr, bis Montag, 27. März, 5 Uhr gesperrt. Ein neuer Termin für die Vollsperrung steht noch nicht fest. Grund ist die Fortsetzung der Fahrbahnsanierung auf diesem Streckenabschnitt.