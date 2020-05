Teilsperrung auf der A44 : Autofahrer fährt am Stauende in LKW rein

Autofahrer fährt am Stauende in LKW rein

Alsdorf/Würselen Auf der Autobahn 44 ereignete sich zwischen Alsdorf und Broichweiden um 17.40 Uhr ein Unfall. Die Fahrbahn ist bis auf weiteres in Fahrtrichtung Lüttich nur auf der Überholspur befahrbar.

Am späten Nachmittag staute es sich auf der A44 zwischen Alsdorf und Broichweiden. Ein Autofahrer fuhr, vermutlich aufgrund des zähflüssigen Verkehrs, am Stauende in einen LKW. Einsatzkräfte der Polizei, des Rettungsdienstes und der Feuerwehr wurden daraufhin alamiert. Die Fahrbahn war danach in Richtung Lüttich nur noch einspurig befahrbar.