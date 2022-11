Sperrung aufgehoben : A44 bei Aachen nach langer Lkw-Bergung wieder frei

Foto: dmp Press/Ralf Roeger

Update Aachen Die Bergung eines Lkw auf der A44 bei Aachen-Lichtenbusch ist abgeschlossen. Die Autobahn war fast einen Tag lang gesperrt und ist seit Dienstagmorgen wieder frei.

Ein Unfall auf der aktuell ohnehin einspurigen A44 zwischen Aachen-Lichtenbusch und Brand in Fahrtrichtung Düsseldorf hat am Montag zur Vollsperrung dieser wichtigen Transitroute von den belgischen Seehäfen nach Deutschland geführt. Die Sperrung hat bis in die frühen Morgenstunden des Dienstags angehalten. Wie die bundeseigene Autobahn GmbH berichtet, ist die schwierige Bergung des Lkw voller Paprika seit 3.45 Uhr beendet. Die Autobahn ist somit wieder freigegeben.

Der Lkw war am Sonntag gegen 23.30 Uhr auf seinem Weg aus Belgien in Richtung Autobahnkreuz zwischen den Ausfahrten Aachen-Lichtenbusch und Aachen-Brand in einem Baustellenbereich aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn abgekommen. Der Lastwagen hatte die Leitplanke rechts neben der Strecke durchbrochen und war auf nasser Fahrbahn in den Graben gerutscht und umgekippt. Der Fahrer erlitt nach Angaben der Autobahnpolizei leichte Verletzungen und war mit einem Rettungswagen zur Überwachung in ein Krankenhaus gebracht worden.

Nach Angaben einer Sprecherin der Autobahn GmbH war in der Nacht angesichts der schwierigen Lage des Lkw entschieden worden, ihn erst bei Tageslicht zu bergen. Bis 9 Uhr am Montagmorgen konnte der Verkehr also an der Unfallstelle vorbei auf einer Fahrspur weiterrollen. Eine zweite Spur gibt es an dieser Stelle wegen der Fahrbahnsanierung aktuell nicht. Die Überholspur ist gerade abgefräst. Mit Beginn der Lkw-Bergung musste die Strecke komplett gesperrt werden.

Foto: dmp Press/Ralf Roeger

Betroffen war zunächst nur der Abschnitt von Lichtenbusch bis zur Ausfahrt Aachen-Brand, später wurde bereits ab dem belgischen Eynatten der Verkehr von der Autobahn abgeführt. Die Autobahn GmbH hielt nach eigenen Angaben diese Straße als Ausweichsroute nach und durch Aachen für belastbarer als die Monschauer Straße. Der Stau auf den Ausweichrouten über die Aachener Außenringe war am Montag immens.

Der verunglückte Laster hatte 24 Tonnen Paprika geladen. Das Risiko, ihn einfach anzuheben, war der Autobahn GmbH zu groß, da die Seitenwände angesichts der Last zu reißen drohten und die Ladung sich dann über die Böschung ergossen hätte. Doch die Kommunikation mit dem spanischen Spediteur, wie weiter verfahren werden solle, gestaltete sich nach Angaben der Autobahngesellschaft schwierig. Erst am Nachmittag habe die Freigabe für die Entladung vorgelegen.

Das Bauunternehmen Helmut Kutsch holte schließlich mit einem großen Sauger, der eigentlich für Erdreich gedacht ist, einem sogenannten Saugbagger, in mehreren Stunden die Ladung aus dem Wagen. Danach wurde der Lkw im Laufe der Nacht mit einem Kran auf die Autobahn gehoben werden. „Erst wenn der Lkw auf der Fahrbahn steht, kann er abtransportiert werden“, sagte die Sprecherin.

Foto: dmp Press/Ralf Roeger

Im Anschluss muss noch das mit 700 Litern Diesel und anderen Betriebsstoffen kontaminierte Erdreich rund um die Unfallstelle abgebaggert und durch neues ersetzt werden. Das aber soll nach Angaben der Autobahn GmbH den Verkehr ebensowenig behindern wie die Reparatur der Leitplanke über 100 Meter, die am Mittwoch erfolgen soll.

Foto: dmp Press/Ralf Roeger

