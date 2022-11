Tonnenweise Gemüse geladen : Lkw in Graben: A44 bei Aachen immer noch voll gesperrt

Aachen Ein Lkw ist auf der A44 bei Aachen-Lichtenbusch von der Fahrbahn abgekommen und im Graben gelandet. Für die Bergung muss die Autobahn voll gesperrt werden.

Wie die Autobahnpolizei am Montag berichtet, war der Lastwagen am Morgen gegen 8 Uhr von der A44 aus Belgien kommend in Richtung Aachener Kreuz zwischen den Ausfahrten Aachen-Lichtenbusch und Aachen-Brand von der Fahrbahn abgekommen. Er durchbrach die Leitplanke und landete im Graben neben der Strecke. Der Fahrer des Lastwagens erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert.