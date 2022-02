Sturm „Ylenia“ : A44 am Tagebau Garzweiler und Hahner Straße gesperrt

In NRW mussten die Feuerwehren zu einigen sturmbedingten Einsätzen ausrücken (Symbolbild). Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Update Aachen Der Sturm „Ylenia“ hat in der Nacht in der Region und weiten Teilen von NRW zu Feuerwehreinsätzen geführt. Dabei ging es besonders häufig um umgestürzte Bäume. Auch der Strom ist an einigen Stellen ausgefallen.

Das Sturmtief hat am frühen Donnerstagmorgen in der Region und Nordrhein-Westfalen mit Orkanböen bis 110 Stundenkilometer Windgeschwindigkeit für erhebliche Verkehrsbehinderungen gesorgt. Es gab zahlreiche Einsätze von Polizei und Rettungskräften. Schwere Unfälle oder gar Tote wurden aber zunächst nicht gemeldet.

Bislang sind besonders kleinere Strecken gesperrt. Wie die Aachener Polizei berichtet, musste am frühen Donnerstagmorgen gegen 5 Uhr die Hahner Straße (Landesstraße 12) zwischen Lammersdorf und der Abzweigung Rott komplett gesperrt werden. Dort sich mehrere Bäume umgestürzt und versperren die Fahrbahn.

Im Braunkohlerevier ist die A44 zwischen Kreuz Holz und Dreieck Jackerath bereits am Mittwochabend in beide Richtungen gesperrt worden. Da die Autobahn direkt am Tagebau Garzweiler entlang führt, können die Böen dort stärker auftreten. Die Sperrung wurde daher bereits als Vorbereitung beschlossen und soll bestehen bleiben, bis der Sturm nachgelassen hat.

Im Dürener Ortsteil Mariaweiler ist es zu einem Unfall gekommen. Dort ist ein Autofahrer mit seinem Wagen auf nasser Fahrbahn ins Rutschen gekommen und von der Straße abgekommen. Polizei und Feuerwehr melden für den Kreis Düren bis 7 Uhr insgesamt 15 witterungsbedingte Einsätze. Diese beschränken sich bis auf den Unfall auf umgestürzte Baustellenschilder, Baustellentafeln und Bäume.

Im Kreis Heinsberg gab es bis zum Morgen insgesamt vier Gefahrenstellen, wie die Polizei berichtet. Dort seien Bäume und Äste auf Fahrbahnen gestürzt, die aber teilweise von Polizeibeamten direkt entfernt werden konnten. Auch die Feuerwehren waren im Einsatz. Verletzt wurde dabei niemand. „Es war trotz des Sturms relativ ruhig“, bilanzierte der Pressesprecher.

In der Städteregion Aachen war es „nicht so schlimm wie befürchtet“, erklärt Presseprecherin Stefanie Kutsch am Morgen. In Aachen sind in der Nacht drei parkende Autos durch umgestürzte Bäume beschädigt worden. Gelbe Säcke seien durch den Sturm aufgerissen und der Müll durch die Straßen verteilt worden. Einen Stromausfall gab es in den frühen Morgenstunden im Monschauer Ortsteil Höfen. Die Regionetz konnte die Störung aber bereits beheben. Ansonsten berichtet die Polizei in der Städteregion von vereinzelten Bäumen und Ästen, die auf Fahrbahnen gefallen sind. Orkanartige Böen mit einer Windstärke von 11 gab es in der Nacht in Eschweiler und Nörvenich. Das entspricht einer Geschwindigkeit von 103 bis 117 Stundenkilometern.

Die B266 zwischen Einruhr und Vogelsang im Kreis Euskirchen ist wegen des Sturms am Morgen gesperrt. Dort liegen Bäume auf der Fahrbahn, die noch nicht entfernt werden konnten. Die Polizei zählt im Kreis 20 Einsätze. In den meisten Fällen handelte es sich um Gefahren aufgrund abgebrochener Äste oder herumfliegender Mülltonnen. Größere Sachschäden blieben bisher aus. Im Bereich der Gemeinde Bad Münstereifel sind einige Ortsteile zurzeit ohne Strom.

Auch im Rest von NRW hat der Sturm in der Nacht für zahlreiche Polizeieinsätze gesorgt. Meist seien Bäume oder Verkehrszeichen auf die Straße gefallen. Die Polizei in Münster berichtet von insgesamt 21 Einsätzen solcher Art in der Nacht. Elf Mal sei dabei eine Autobahn betroffen gewesen, so der Sprecher. Große Verkehrsbeeinträchtigungen habe es allerdings nicht gegeben. In Wuppertal stürzte ein etwa 40 Meter hoher Baum um und fiel auf die Schienen der Wuppertaler Schwebebahn, wie die Feuerwehr mitteilte. Der Baum wurde noch in der Nacht zersägt.

Ein Schwerpunkt des Sturms lag im Münsterland und in Ostwestfalen. In Paderborn hat eine vom Dach gewehte Photovoltaikanlage einen Schaden von rund 30.000 Euro verursacht. Teile der Anlage hätten dabei ein parkendes Auto getroffen, sagte ein Sprecher der Polizei Paderborn. Die Feuerwehr habe die Anlage gesichert. In dem Kreis gab es nach Polizeiangaben in der Nacht zwischen 24 Uhr und halb drei Uhr rund 35 Einsätze.

Im Kreis Borken sind in der Nacht zu Donnerstag etwa 54.000 Haushalte mehrere Stunden ohne Strom gewesen. Ein Sprecher der Feuerwehr Borken sagte, es seien Bäume gefunden worden, die in Umspannwerke gefallen seien. Um 8 Uhr gab der Versorger Entwarnung: Alle Betroffenen Bereiche seien wieder zugeschaltet, hieß es auf Twitter. „Die Störung ist behoben.“

Eine Corona-Teststation am Niederrhein hat dem Sturm nicht standgehalten. Foto: dpa/Guido Schulmann

Eine Corona-Teststation in Kleve am Niederrhein hat dem Sturm nicht standgehalten. Der Wind zerstörte das Zelt des Drive-in-Testzentrums, wie die Feuerwehr mitteilte. Zwei Dutzend Feuerwehrleute rückten demnach aus, um die Stangen und Planen einzuräumen. Der Eigentümer habe sie weggeschafft. Verletzt wurde nach Feuerwehrangaben niemand.

Die Nordwestbahn hat am Donnerstagmorgen wegen der Sturmschäden den Zugverkehr komplett eingestellt. Das teilte das Unternehmen am Morgen mit. In Nordrhein-Westfalen sind davon neun Linien vor allem in Ostwestfalen und am Niederrhein betroffen, darunter die Senne-Bahn zwischen Paderborn und Bielefeld (RB74) und der Niers-Express zwischen Kleve und Düsseldorf (RE10). Schienenersatzverkehr werde vorerst nicht angeboten, sagte Nordwestbahn-Sprecher Steffen Högemann. Falls im Laufe des Vormittags Busse eingesetzt werden könnten, werde die Nordwestbahn dies mitteilen.

Starke Behinderungen gab es auch auf einzelnen Regionalstrecken der Bahn. So wurde der Zugverkehr etwa auf der Linie RB64 (Münster-Gronau-Hengelo), RE17 (Hagen-Schwerte-Warburg), RE57 (Dortmund-Winterberg) und RB51 (Dortmund-Enschede) vorübergehend eingestellt. Der Fernverkehr durch NRW in Richtung Süden laufe aber weiter, sagte eine Bahnsprecherin am Morgen. Auch die meisten S-Bahnen in NRW verkehrten weiter. Wegen des Sturms lägen vielfach Äste oder Bäume auf den Schienen. Voraussichtlich werde der Verkehr gegen Mittag wieder schrittweise aufgenommen.

Schulen fallen aus

Für die rund 2,5 Millionen Schülerinnen und Schüler in NRW fällt wegen der Sturmwarnungen an diesem Donnerstag der Unterricht aus. Der Erlass, mit dem diese landesweite Entscheidung möglich ist, wurde nach dem Sturm „Friederike“ 2018 erarbeitet und ist seit 2021 in Kraft, wie das Schulministerium mitteilte. Nun wird er erstmals angewandt.

Die Entscheidung sei nach Rücksprache mit dem Deutschen Wetterdienst gefallen, sagte Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) am Mittwoch. Für Schüler, die nicht mehr rechtzeitig über den Unterrichtsausfall informiert werden könnten, muss laut Ministerium dennoch eine „angemessene Beaufsichtigung durch die Schulen“ gewährleistet werden. Lehrkräfte müssten daher auch – soweit es das Wetter zulässt – ihren Dienst antreten.

Wetterausblick

Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes müssen Menschen in NRW am Donnerstag noch mit starkem Sturm rechnen. „Das Gröbste ist erstmal durch, aber Richtung Mittag gibt es nochmal ein zweites Windmaximum vor allem im Norden und Osten NRWs“, sagte Jan Kärger, Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes in Essen. „Richtung Süden NRWs ist die Wahrscheinlichkeit für orkanartige Böen geringer.“ Am Donnerstagmorgen bestand für den Norden, Osten und Süden des Bundeslands eine amtliche Unwetterwarnung für orkanartige Böen. Im Westen warnte der DWD vor schweren Sturmböen.

Zurzeit gebe es in Nordrhein-Westfalen zudem eine gewisse Schauer- und Gewitteraktivität. Am Vormittag sind laut DWD einzelne Gewitter mit Graupel möglich. Auch Orkanböen mit bis zu 120 Stundenkilometern seien nicht ausgeschlossen.

(jas/dpa)