Nach Lkw-Unfall : A4 zwischen Elsdorf und Merzenich wieder frei

Die A4 in Fahrtrichtung Aachen ist wieder frei. Symbolbild Foto: Colourbox

Elsdorf/Merzenich Nachdem am Dienstag ein Sattelzug gegen in die Betonbegrenzung gekracht war, sind die Reparaturarbeiten jetzt abgeschlossen und alle drei Fahrspuren wieder frei.

Nach dem Unfall auf der A4 zwischen den Anschlussstellen Elsdorf und Merzenich in Fahrtrichtung Aachen sind alle drei Fahrspuren wieder freigegeben. Geplant waren die Arbeiten bis Sonntagabend, konnten aber laut Autobahn GmbH Rheinland vorzeitig beendet werden.

Am Dienstagnachmittag war ein Sattelschlepper in Richtung Köln fahrend vom rechten Fahrstreifen abgekommen und gegen eine Betonwand gestoßen. Der 69 Jahre alte Fahrer wurde leicht verletzt. Es gab Hinweise, dass bei ihm ein internistischer Notfall vorgelegen haben könnte. Andere Fahrzeuge waren nicht am Unfall beteiligt.