Stau am Aachener Kreuz : Kinder bei Unfall auf Autobahn 4 verletzt

Hinter der Unfallstelle hat sich ein Stau entwickelt (Symbolbild). Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Aachen Nach einer Kollision eines Lastwagens mit einem Auto am Aachener Kreuz staut sich der Verkehr am Samstagmorgen auf der Autobahn 4 in Fahrtrichtung Köln. Ersten Informationen zufolge wurden bei dem Unfall zwei Kinder verletzt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der Zusammenstoß ereignete sich gegen 10.13 Uhr auf der A4 zwischen den Anschlussstellen Aachen-Zentrum und Eschweiler-West, sagte ein Sprecher der Autobahnpolizei auf Nachfrage. Bei dem Unfall wurden offenbar zwei der vier im Wagen mitfahrenden Kinder verletzt. Sie würden aktuell vor Ort behandelt. Informationen zum Unfallhergang lagen zunächst nicht vor.

Für die Unfallaufnahme, Bergungsmaßnahmen und Versorgung der Verletzten sei eine Fahrspur gesperrt worden.

(red)