Nach Lkw-Brand : A4 Richtung Aachen bis zum Nachmittag voll gesperrt

In hellen Flammen steht der Sattelauflieger auf der A4 bei Kerpen. Der Fahrer hatte die Zugmaschine zuvor noch abkoppeln können. Foto: dpa/-

Kerpen Nach dem Brand eines Lastwagens ist die A4 in Richtung Aachen zwischen Kreuz Kerpen und Anschlussstelle Merzenich noch bis Dienstagnachmittag voll gesperrt.

Nach dem Brand eines Lastwagens ist die A4 in Richtung Aachen zwischen Kreuz Kerpen und Anschlussstelle Merzenich noch bis Dienstagnachmittag voll gesperrt. Die Reparatur der Fahrbahn solle bis 15 Uhr beendet sein, sagte ein Sprecher der Polizei Köln.

Aus noch ungeklärter Ursache war am frühen Morgen zwischen den Anschlussstellen Elsdorf und Merzenich ein Sattelauflieger in Brand geraten. Der Fahrer konnte die Zugmaschine noch abkoppeln. Als die Feuerwehr kam, stand der Auflieger bereits in Flammen.